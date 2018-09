Igénytelen növények a lakásba

Egy lakást különösen otthonossá tehetünk pár jól megválasztott növénnyel, melyek szobáink visszafogott kiegészítőiként vagy attraktív díszeiként is szolgálhatnak, és még levegőnket is tisztítják. Azonban nem lehet mindannyiunk ’zöld ujjakkal’ megáldva. Sokan, miután letesszük legújabb növénykénket az ablakpárkányra, el is felejtjük, hogy létezik. Mutatunk viszont pár olyan szobanövényt, amely tuti, hogy bírja a megpróbáltatásokat.

Aloe vera

Az aloe vera, amellett, hogy a leveleiben található nedv hidratáló, gyógyító és bőrnyugtató hatással rendelkezik, megjelenésében is kellemes. Húsos levelű kaktuszféle lévén kevés vízre van szüksége, viszont az olyan fényes helyeket részesíti előnyben, ahol nem éri közvetlenül a nap. Évekig növekedni ugyanabban a cserépben is. Levelei jótékony tulajdonságait is nyugodtan felhasználhatjuk, azonban ekkor figyeljünk rá, hogy egyszerre maximum a növény egyharmadát távolítsuk el.

Kukoricalevél

A kukoricalevél könnyű kezelhetősége miatt igencsak kedvelt szobanövény, amely az árnyékos helyeket részesíti előnyben. Hosszúkás, sötétzöld levelei lassan nőnek, de sokáig élnek (ha napos helyre tesszük, rövidebbek lesznek). Öntöznünk kell, de csak mérsékelten, és két öntözés között engedni kell, hogy kiszáradjon földje. A kukoricalevelet megtalálhatjuk csíkos vagy fehér pöttyös változatban is.

Rákvirág

A rákvirág nagyon megbocsátó, és szinte minden körülményhez képes alkalmazkodni. Az egyetlen, amit nem szeret, az a tartósan 10-15 °C alatti hőmérséklet – bár ez beltéren szerencsére nem fenyegeti. A szobanövény a félárnyékos, picit napos helyeket kedveli, és öntözni sem kell túl gyakran. Hagyjuk, hogy pár napig száraz maradjon földje, mielőtt újra meglocsoljuk.

Karácsonyi kaktusz

A karácsonyi kaktusz kora télen bont gyönyörű mély rózsaszín vagy vörös virágokat, és akkor virul a legjobban, ha nem törődünk vele. A fénytelenséget is elviseli, de virágaira jó hatással van a napsütés. Ha virágzás után megmetsszük, az sűrűn és jó állapotban tartja majd növényünket. Trükközhetünk is egy kicsit, ha azt szeretnénk, hogy az élénk virágok karácsonykor díszítsék otthonunkat: október közepétől éjszakánként 12 órán keresztül tartsuk teljes sötétségben a növényt, egészen a bimbók megjelenéséig.